ЗМІ: Японія може розгорнути гіперзвукову ракету до 2030 року

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Міністерство оборони Японії розглядає можливість розгортання гіперзвукових ракет до 2030 року.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на видання Nikkei.

У публікації йдеться, що війна росії проти України змінила глобальне середовище безпеки, а серія ракетних запусків Північної Кореї та військові переміщення Китаю загрожують Японії. Тож до кінця 2022 року країна планує переглянути свою стратегію національної безпеки, а також інші ключові оборонні документи.

За інформацією Nikkei, у цих документах може бути згадана позиція щодо можливостей контратак та розміщення гіперзвукових ракет.

Одна з ідей полягає в тому, що Японія могла б розгорнути ракети великої дальності, отримавши американський «Томагавк». Також країна може модернізувати ракети класу «земля — корабель», збільшивши їхній радіус дії до понад 1 000 км з нинішніх менше 200 км. Очікують, що третім етапом буде прийняття на озброєння гіперзвукової ракети.