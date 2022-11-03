На півдні ЗСУ знищили 4 російські склади боєприпасів та 6 цистерн з паливом

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Збройні Сили України знищили чотири склади з боєприпасами росіян — у Баштанському районі Миколаївщини та Бериславському районі Херсонщини. Також на півдні окупанти втратили шість залізничних цистерн з пально-мастильними запасами.

Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Крім того, у результаті ударів ЗСУ ліквідовані вісім окупантів, знищені два танки, реактивна система залпового вогню «Град», інженерна машина розгородження ІМР-1 та девʼять броньовиків.

Російський танк, пʼять броньованих автівок, реактивна система залпового вогню «Град» та буксирована гаубиця Д-20 отримали пошкодження.