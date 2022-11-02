ЗСУ закріплюються на звільнених територіях і готуються до наступу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ закріплюються на звільнених територіях та проводять підготовку до нового наступу.
Про це вона заявила в ефірі телемарафону.
«Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили», — поінформувала вона.
Заступниця міністра додала, що ворог намагається активно просуватися на Донецькому напрямку — цього тижня епіцентром став Бахмут і Соледар.
- Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області.