ЗСУ закріплюються на звільнених територіях і готуються до наступу

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ закріплюються на звільнених територіях та проводять підготовку до нового наступу.

Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то можна охарактеризувати це як підготовку до звільнення наших територій і закріплення на територіях, які вже звільнили», — поінформувала вона.

Заступниця міністра додала, що ворог намагається активно просуватися на Донецькому напрямку — цього тижня епіцентром став Бахмут і Соледар.