Бюро економічної безпеки викрило колаборанта сальдо на ухилянні від сплати 60 мільйонів гривень податків

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Бюро економічної безпеки викрило очільника адміністрації окупованої Херсонщини володимира сальдо на ухиленні від сплати податків на 60 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба бюро.

Бюро зʼясувало, що в період з 2001 до 2022 року сальдо працював на різних посадах у державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку обʼєктів нерухомого майна, а саме на приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки.

Орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів колаборанта за період з 2010 по 2018 рік майже на 310 мільйонів гривень, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи. «Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 мільйонів гривень від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору», — повідомили у відомстві.

БЕБ додає, що в березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії рф проти України, «порушник погодився на співпрацю з терористичним режимом рф і був призначений «керівником» окупаційної адміністрації Херсонської області».