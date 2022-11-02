Росіяни обстріляли лікарню у Торецьку на Донеччині. Снаряди пошкодили хірургічний корпус та пологове відділення

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Павло Кириленко / Facebook

Вночі проти 2 листопада та зранку росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Авдіївки до Лиману.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

На Горлівському напрямку найбільше постраждав Торецьк — вночі росіяни поцілили у міську лікарню, пошкодили хірургічний корпус та пологове відділення. Снаряди пошкодили три приватних будинки, дві багатоповерхівки, адмінбудівлю і гаражі.

На Донецькому напрямку, у Желанному Очеретинської громади зранку пролунав вибух. Він частково пошкодив лінії електропостачання. Також зранку окупанти масовано обстріляли з артилерії стару частину Авдіївки.

Поодинокі «прильоти» були у Соледарській та Часовоярській громадах: у Парасковіївці пошкоджено три приватних будинки, у Часовому Яру — щонайменше чотири будинки. Люди не постраждали.

На Лисичанському напрямку тривають обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Павло Кириленко показав наслідки російської атаки на Донеччині: