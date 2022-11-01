Андрій Данилко продає на аукціоні Rolls-Royce Фредді Меркʼюрі. Гроші підуть на будівництво реабілітаційного центру

Новини

Український артист Андрій Данилко («Вєрка Сердючка») продає на аукціоні Sothebyʼs автомобіль Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, на якому лідер гурту Queen Фредді Меркʼюрі їздив останні роки свого життя.

Про це він написав у Facebook.

За словами Данилка, колись він купив цей автомобіль, щоб подарувати його музею Queen або зробити частиною експозиції в Україні, але війна внесла свої корективи. Аукціон відбудеться 5 листопада в Лондоні. Sothebyʼs не буде брати свій відсоток від прибутку, і всі отримані за авто гроші артист спрямує на будівництво в Україні реабілітаційного центру Superhumans, який розпочне роботу вже на початку 2023 року.

Данилко зазначив, що проєкт Superhumans вже підтримали музикант Стінг разом із дружиною, перша леді Олена Зеленська, мільярдер Річард Бренсон, а також американський актор Лієв Шрайбер.