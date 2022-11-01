Юрій Вітренко йде з посади голови «Нафтогазу». Кабмін погодив його звільнення

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Соколовська Інна / УНІАН

Голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко написав заяву про відставку. Кабмін одностайно погодив його звільнення.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За процедурою, Вітренка мала б звільнити наглядова рада НАК «Нафтогаз», однак вона і досі не сформована, тому звільнення погоджував Кабінет міністрів, який наразі виконує функції наглядової ради.

За даними «Бабеля», посаду голови «Нафтогазу» обійме поки ще чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Міністерство, яке поки очолює Чернишов, планують обʼєднати з Мінінфраструктури, тож очільник останнього Олександр Кубраков очолить нове велике міністерство.

А сам Чернишов очолюватиме «Нафтогаз» до квітня 2023 року — саме до цієї дати діє мандат чинного голови відомства. Куди піде Вітренко, поки невідомо.