На Київщині досі не ідентифікували 200 цивільних, які загинули під час окупації

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Київській області залишаються невпізнаними тіла 200 людей, які стали жертвами російських військових.

Про це заявив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу в Медіацентрі «Україна-Укрінформ».

«Їх залишається на даний час 200 тіл, все відбувається відповідно до процедури. Тіла захоронюють, але під відповідним номером, якщо вони не відомі... За процедурою береться ДНК і поміщається до бази даних. Далі якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається забір ДНК та порівняння», — сказав Нєбитов.

Він зауважив, що за результатами експертиз кількість невпізнаних трупів зменшується, родичам передають інформацію, де поховане тіло, і ухвалюється рішення про перепоховання за бажанням родичів.