На Київщині досі не ідентифікували 200 цивільних, які загинули під час окупації
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- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
У Київській області залишаються невпізнаними тіла 200 людей, які стали жертвами російських військових.
Про це заявив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов під час брифінгу в Медіацентрі «Україна-Укрінформ».
«Їх залишається на даний час 200 тіл, все відбувається відповідно до процедури. Тіла захоронюють, але під відповідним номером, якщо вони не відомі... За процедурою береться ДНК і поміщається до бази даних. Далі якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається забір ДНК та порівняння», — сказав Нєбитов.
Він зауважив, що за результатами експертиз кількість невпізнаних трупів зменшується, родичам передають інформацію, де поховане тіло, і ухвалюється рішення про перепоховання за бажанням родичів.
- 2 вересня у Бучі завершили поховання незабраних тіл жителів, які померли під час окупації Бучанського району російськими військами. Тоді на кладовищі поховали 15 людей, серед них лише двох вдалося ідентифікувати. Загалом у місті поховали 419 людей, які померли в період окупації.