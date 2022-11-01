МВС Чехії: Українцям дозволять повернутися в ЄС на зиму
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українські біженці, які мають тимчасовий захист в Євросоюзі і повернулися до України, можуть повернутися в ЄС на зиму.
Це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, передають Ceske Noviny.
«Якщо хтось виїхав в Україну, живе в Україні, вже отримав тимчасовий захист в одній з країн ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишитися на зиму в Україні», — сказав міністр.
За його словами, до ЄС з початком війни прибуло близько 4,3 млн біженців. Пʼята частина з них вже повернулася додому. Міністр прогнозує, що з початком зими кількість біженців в Євросоюзі може зрости до 5 мільйонів.
- ЄС надає тимчасовий захист українцям до кінця березня 2023 року, проте країни-члени можуть продовжити захист ще на рік.
- Чехія надала українцям понад 450 тисяч захисних віз. За словами Ракушана, 20% їх отримувачів повернулися до України.