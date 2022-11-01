У Луцьку затримали главу благодійного фонду, яка разом зі спільником організувала незаконний перетин кордону через «Шлях»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Луцьку очільниця благодійного фонду разом зі спільником організували схему незаконного пропуску чоловіків за кордон через систему «Шлях». Правоохоронці оголосили їм про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

У межах цієї схеми військовозобовʼязані чоловіки могли виїхати за кордон як водії, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги або вантажів для потреб Збройних сил України.

Вартість такої «послуги» для тимчасового виїзду становила $3 тисячі, а для охочих виїхати без повернення в Україну — $4 тисячі.

Правоохоронці затримали керівницю благодійного фонду та посередника під час отримання чергової частини коштів — $2 тисяч.

Під час обшуків у них вилучили бланки заяв від «водіїв» із копіями документів, списки осіб із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Незабаром суд обере для них запобіжні заходи.