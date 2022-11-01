На випадок ядерного удару у Київській області є 425 спеціальних сховищ. Їх обіцяють обладнати радіоприймачами
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Олексій Кулеба
У київській області є 425 спеціальних сховищ для цивільного населення на випадок ядерного удару.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтервʼю hromadske.
Ідеться про 425 спеціальних сховищ, які розташовані під землею, мають два входи та виходи і вентиляцію. Вони входять до загальної кількості укриттів, яких на всю область є близько тисячі.
«Найпростіше [укриття] — цокольний поверх. Там вікна виходять на вулицю, але наполовину. Вони не підходять для захисту від радіаційної загрози», — наголосив він.
У разі ядерної атаки, каже Кулеба, насамперед людина має перейти до укриття, а далі знайти спосіб отримання інформації, аби дізнатися логіку подальших дій.
«Єдине, що працюватиме, це радіо. Тому скрізь мають бути обладнані портативні радіоприймачі з батарейками, щоб можна було приймати сигнал», — сказав Кулеба.
За його словами, 425 спеціальних сховищ поки не обладнані радіоприймачами, але влада має намір зробити це до 15 листопада.