На Марсі знайшли стародавнє узбережжя. Це доводить, що раніше там міг бути океан
- Автор:
- Анна Холоднова
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Дослідники з Пенсильванського університету виявили докази існування стародавньої берегової лінії на Марсі.
Про це пише видання Canada Today.
У новому дослідженні науковці довели існування берегової лінії, якій приблизно 3,5 мільярда років. Це свідчить, що на планеті колись міг бути тривалий період теплого та вологого клімату, який дуже відрізнявся від нинішнього.
Аналізуючи нові карти рельєфу Марса, дослідники знайшли понад 6 500 км хребтів, які сформували 20 систем. Також вони виявили значне накопичення осаду завтовшки щонайменше 900 м, яке охоплює сотні тисяч квадратних кілометрів марсианської поверхні.
«Що відразу спадає на думку як один із найважливіших моментів — що існування океану такого розміру означає вищий потенціал для життя», — сказав один зі співавторів дослідження Бенджамін Карденас.
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