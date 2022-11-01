У Румунії призначили нового міністра оборони. Його попередник подав у відставку після заяв про Україну

Новини

Inquam Photos/Ilona Andrei

Президент Румунії Клаус Йоганніс затвердив на посаді міністра оборони кандидата від Соціал-демократичної партії (PSD) Ангела Тілвара.

Про це пише видання Romania-Insider.

Раніше Тілвар був головою делегації парламенту Румунії в Парламентській асамблеї НАТО.

Попередник Тілвара Василе Дінку подав у відставку через «неможливість» надалі співпрацювати з президентом країни Клаусом Йоганнісом. Перед цим Дінку заявив, що Україні доведеться «поступитися територіями» в обмін на мир із росією, за що його розкритикували.