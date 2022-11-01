У Румунії призначили нового міністра оборони. Його попередник подав у відставку після заяв про Україну
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- Анна Холоднова
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Inquam Photos/Ilona Andrei
Президент Румунії Клаус Йоганніс затвердив на посаді міністра оборони кандидата від Соціал-демократичної партії (PSD) Ангела Тілвара.
Про це пише видання Romania-Insider.
Раніше Тілвар був головою делегації парламенту Румунії в Парламентській асамблеї НАТО.
Попередник Тілвара Василе Дінку подав у відставку через «неможливість» надалі співпрацювати з президентом країни Клаусом Йоганнісом. Перед цим Дінку заявив, що Україні доведеться «поступитися територіями» в обмін на мир із росією, за що його розкритикували.
- На початку жовтня Дінку заявив, що росія має ресурси для продовження війни, тому США, Європа та НАТО повинні долучитися до мирних перемовин та гарантій безпеки для України, щоб швидше закінчити війну. За його словами, наразі українські політики не можуть дозволити собі припустити втрату територій, але навіть заморожений конфлікт був би кращий за гарячу фазу війни.