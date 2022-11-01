Пермакриза. Словник Collins Dictionary назвав головне слово 2022 року

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Ryo FUKAsawa / Flickr

Укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали головним словом 2022 року поняття «пермакриза».

Про це повідомляє BBC.

Це слово означає постійну кризу та описує відчуття життя в період війни, інфляції та політичної нестабільності.

Представник Collins Dictionary Алекс Бікрофт заявив, що саме це слово найкраще підсумовує, «наскільки жахливим був 2022 рік для багатьох людей».

«Мова віддзеркалює те, що відбувається у суспільстві та світі загалом, а особливо цьогоріч, коли один виклик йде за іншим», — зазначив він.

За його словами, люди можуть постійно перебувати у стані невизначеності та занепокоєння після того, як «пережили потрясіння, спричинені Brexit, пандемією, суворою погодою, війною рф в Україні, політичною нестабільністю, енергетичним тиском і кризою вартості життя».