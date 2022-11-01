«Укрпошта» оголосила конкурс на нову різдвяну марку. Де проголосувати
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Укрпошта
Компанія «Укрпошта» оголосила голосування за ескіз різдвяної марки.
Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський.
Голосувати можна в опитуванні під дописом Смілянського у Telegram та у соціальних мережах «Укрпошти» до 08:00 пʼятниці, 4 листопада.
Ось як виглядають марки-претенденти:
«Обирати складно, бо кожний ескіз заслуговує на овації, у кожного своя душа та власна інтерпретація українського Різдва та Нового Року в умовах війни. Всі вони різні, але підтекст, який можуть прочитати лише українці, там насправді один», — сказав Смілянський.