Генштаб: Окупанти втратили вбитими ще 650 військових, знищено понад 30 одиниць техніки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Каміла Грабчук / «Бабель»
Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 1 листопада.
За минулу добу окупанти втратили вбитими ще приблизно 650 військових, 12 танків, 16 бронемашин та 15 одиниць автотехніки, дві артилерійські системи, літак і чотири гелікоптери, два безпілотники, а також 45 крилатих ракет.
Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: