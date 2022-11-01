Ганьба флоту рф та перспективи переговорів України з росією. Що провідні видання світу писали про війну 31 жовтня

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Видання про військово-морський флот Naval News аналізує недавню атаку російських кораблів українськими надводними дронами в Севастопольській бухті. У тексті не відчувається симпатій до української сторони у війні, та все ж вердикт щодо російського флоту невтішний. Його керівництво, пишуть у Naval News, не здатне робити висновки з попередніх поразок, наслідок цього ― пошкодження вже другого флагмана флоту протягом пів року. У світі військово-морських сил це ганьба. При цьому кілька тижнів тому біля бухти вже було помічено український надводний безпілотник. Моряки могли б підготуватися: встановити в бухті керовані снаряди, оточити свої великі кораблі маневровими катерами, що могли б узяти частину удару на себе. Все, що намагались зробити росіяни, ― це знищити плаваючі дрони з гелікоптерів. Однак для атаки з повітря це складна ціль. У сучасному флоті справжні морські баталії ― рідкість. Буває, військові керівники протягом усієї своєї кар’єри не беруть участі в жодному реальному бою. Вони можуть проходити скільки завгодно навчань, однак реальний бойовий досвід цінується на вагу золота. Те, як українці зі слабшими наземними та повітряними силами, із фактично відсутнім флотом зробили недієздатним Чорноморський флот рф, досліджуватимуть у військових академіях так само, як Фолклендську операцію, пише видання. Для військової справи останні дні дали висновок, що великим кораблям можуть завдати чималої шкоди зграї маленьких дронів, тож на захист від них треба скеровувати все більше зусиль. А щодо росії висновок такий: навіть бази її ВМС уже не є безпечними для російських кораблів.

Відсоток британців, які готові до економічних поступок перед путіним у разі подальшого росту цін на енергоносії, стає більшим. Про це свідчать результати соцопитування, яке провів британський телеканал Sky News. Більшість британців досі вважають, що потрібно допомагати Україні зброєю та тренувати наших солдат. Санкції досі підтримують близько 70% опитаних мешканців Британії ― проти 78% у березні. Однак лише 41% підтримуватимуть їх, якщо ціни ростимуть далі. Процеси останніх місяців у британській економіці економісти називають cost-of-living crisis, «кризою вартості життя». Попри те, що лише 9% газу, який споживає країна, до війни були російського походження, загальносвітове зростання цін на пальне призвело до інфляції і в цій країні. Усе це свідчить про те, підсумовують журналісти, що спектр можливостей для підтримки Британією України поступово звужується.

США та західний світ загалом уже зараз мають шукати сценарії завершення війни, переконана професорка Джорджтаунського університету й старша дослідниця американського центру Стімсона, який опікується питаннями миру, Емма Ешфорд. У розлогій статті на Foreign Affairs вона стверджує, що оскільки Захід забезпечує Україну зброєю та грішми, він має право голосу в цьому конфлікті. І озвучити свою позицію необхідно, адже Захід теж потерпає в цій війні ― і через зростання цін на власних ринках, і через екологічні проблеми планети, і через ризик ядерного удару. «Майже всі війни завершуються переговорами. Ні, зараз не час схиляти Україну до них. Однак готувати ґрунт для них варто вже, транслюючи свою позицію через, наприклад, умови постачання зброї Києву», ― пише Ешфорд. Якою може бути позиція Заходу і, зокрема, Вашингтону? Дослідниця вважає, що Київ усе ж має поступитись частиною територій, які росія окупувала після 2014-го. Наприклад, формальне визнання контролю росії над Кримом може стати тим способом для путіна «зберегти лице», щоб закінчити все більш проблемну і для нього війну. Україна ж без частини територій, на яких чимало проросійськи налаштованого населення, може розвиватись динамічніше й захищатись ефективніше, міркує Ешфорд. Вдалих ситуацій для початку переговорів, вважає вона, може бути три. Перша ― якщо військові успіхи України будуть настільки значними, що постане загроза втратою росією Криму. Півострів настільки символічно важливий для росії, що атака на нього може стати тригером для путіна таки використати ядерну зброю, переконана Ешфорд. Друга ситуація, коли варто сісти за стіл переговорів ― це якщо росія піде у контрнаступ і вийде за межі Донбасу на сході. І третій варіант ― тривала позиційна війна без явних перспектив для жодної зі сторін. Важливо при цьому не знімати з росії санкції, які дозволили б розвиватись її військово-промисловому комплексу, щоб вона не могла створювати для світу такі ж проблеми, як зараз.

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