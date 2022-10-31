Україна попросила ФІФА позбавити Іран участі у чемпіонаті світу

Новини

Космач Олександр / УНІАН

Українська асоціація футболу попросила ФІФА позбавити Іран права участі у чемпіонаті світу, який відбудеться у листопаді в Катарі.

Про це повідомляє сайт асоціації.

«Беручи до уваги інформацію ЗМІ стосовно систематичних проявів порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 стосовно накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії рф проти України, звернутися до ФІФА з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу-2022», — йдеться у рішенні виконавчого комітету УАФ.

Крім того, асоціація звернулася до ФІФА та УЄФА з вимогою відреагувати на дії російського футбольного союзу, який намагається інтегрувати футбольні клуби із тимчасово окупованих територій України до російських змагань.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 20 листопада по 18 грудня. Турнір вперше проходитиме на Близькому Сході, а також вперше — восени та взимку. Збірна Ірану потрапила до групи B, де її суперниками є команди Англії, США та Вельсу.