У росії на аеродромі в Псковській області вибухнули два Ка-52, ще два суттєво пошкоджені
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Низка російських ЗМІ повідомила про вибух на аеродромі в Псковській області, у результаті якого були знищені два ударних гелікоптери Ка-52 і ще два отримали суттєві пошкодження.
Інцидент стався на аеродромі Веретьє недалеко від російсько-латвійського кордону 30 жовтня приблизно о 22:00. ЗМІ пишуть, що вибухів було кілька. Уламки фюзеляжу машин розкидало на 200 метрів навколо.
Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило знищення двох гелікоптерів і виведення з ладу ще двох. Деталі інциденту і кількість постраждалих уточнюються.
У розвідці кажуть, що особовий склад військової частини піднято по тривозі, а у самій частині «проходять слідчі дії». Окупанти також шукають «диверсійні групи».
- Ка-52 «Алігатор» — це російський ударний гелікоптер вартістю $16,1 мільйона за одиницю. Він має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей і живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини та координувати бойові групи.