У Києві 80% споживачів залишаються без води. За три години обіцяють все полагодити
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash / Dan Smedley
Наразі через аварійну ситуацію у Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання, повідомив «Київводоканал». Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що за три-чотири години водопостачання повернуть споживачам лівого берега Києва та частково — правого.
«Про всяк випадок, просимо запастися водою з найближчих бюветів та точок продажу. Спеціалісти роблять усе можливе, щоб повернути воду у квартири киян», — зазначили в КМДА.
Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла.
Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці.
Також адміністрація міста оприлюднила перелік бюветів, де можна запастися водою. Бювети, які тимчасово не працюють через відсутність електропостачання, на карті позначені червоним.
- Уранці 31 жовтня росіяни випустили по Україні понад 50 ракет. У столиці немає влучань ракет в обʼєкти критичної інфрастуктури, але є пошкодження таких обʼєктів в області, через що у Києві є великі перебої зі світлом та водою.