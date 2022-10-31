У Києві 80% споживачів залишаються без води. За три години обіцяють все полагодити

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Наразі через аварійну ситуацію у Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання, повідомив «Київводоканал». Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що за три-чотири години водопостачання повернуть споживачам лівого берега Києва та частково — правого.

«Про всяк випадок, просимо запастися водою з найближчих бюветів та точок продажу. Спеціалісти роблять усе можливе, щоб повернути воду у квартири киян», — зазначили в КМДА.

Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла.

Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці.

Також адміністрація міста оприлюднила перелік бюветів, де можна запастися водою. Бювети, які тимчасово не працюють через відсутність електропостачання, на карті позначені червоним.