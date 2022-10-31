Мер: У Харкові через обстріли зупинилося метро, є перебої з електрикою та водою

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Харківський Метрополітен

У Харкові росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури, знеструмили метрополітен та наземний транспорт.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«На даний момент нам вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї ми замінили на автобуси», — сказав він.

За словами мера, у місті також є проблеми з водопостачанням. Енергетики та комунальники працюють над усуненням проблеми.