Частина Київщини залишається без світла, в області є потерпілий від ракетного удару

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В одному з районів Київської області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлі, є постраждалі.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Загроза ракетних ударів триває. В одному з районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас унаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є постраждалі. На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів», — написав він.

Пізніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону.

«Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики. Попередньо є один потерпілий, інформацію уточнюємо. Також є руйнування приватних будівель», — зазначив він.