ОК «Південь»: ЗСУ знищили два склади боєприпасів на Херсонщині та Миколаївщині

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

За добу 30 жовтня Збройні сили України знищили два склади російських боєприпасів у Баштанському районі Миколаївщини та у Бериславському районі Херсонщини.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Росіяни тричі атакували українські позиції та деокуповані населені пункти Бериславського району штурмовою авіацією і ударними гелікоптерами. У відповідь українські пілоти також тричі вдарили по окупантах, а зенітники ЗСУ збили черговий Су-25.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони півдня виконали 156 вогневих завдань. Українські захисники ліквідували 27 росіян, знищили танк, два міномети, самохідну крупнокаліберну гаубицю «Акація», 23-мм зенітну установку та пʼять одиниць автобронетехніки.