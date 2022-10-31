В Індії обвалився пішохідний міст. Загинули щонайменше 132 людини

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Reuters

У місті Морбі в індійському штаті Гуджарат 30 жовтня обвалився пішохідний міст. Сотні людей впали у річку Мачу. Відомо про щонайменше 132 загиблих, пошукові роботи тривають.

Про це пише Reuters.

Влада заявила, що на момент обвалу на підвісному мосту та навколо нього перебувало понад 400 людей. За словами міністра внутрішніх справ штату Гарша Сангхаві, на самому мосту було понад 150 людей.

«Кількість загиблих внаслідок обвалення мосту зросла до 132 осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають», — сказав журналістам місцевий чиновник. Він додав, що кількість жертв може ще зрости.