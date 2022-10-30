Росія збільшила свій перелік «недружніх країн», додавши туди всі британські заморські території
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Російський уряд розширив свій перелік «недружніх країн», додавши туди всі британські заморські території. Раніше їх було лише три, але тепер туди увійшли всі 14.
Про це пише Forbes.
«У перелік додано ще 11 британських заморських територій, які підтримали санкції, запроваджені Великою Британією щодо росії. Це Бермуди, Британська антарктична територія, Британська територія в Індійському океані, острови Кайман, Фолклендські острови, Монтсеррат, острови Піткерн, острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья, Південна Георгія та Південні Сандвічеві острови, Акротірі та Декелія, Теркс і Кайкос», — йдеться в повідомленні.
Раніше в переліку були лише три британські території: Гібралтар, Ангілья та Британські Віргінські острови.
- Наприкінці березня президент росії путін підписав указ про оплату «недружніми країнами» за газ винятково рублями. Згідно з указом, російський Газпромбанк має відкрити для країн Заходу два рахунки — в іноземній валюті та в рублях. Спочатку кошти надходитимуть на рахунки в іноземній валюті, потім банк купуватиме за неї рублі, переказуватиме на рахунок у рублях і платитиме за газ.
- Загалом до цього переліку входить 21 держава, а також Велика Британія з усіма своїми заморськими територіями та всі країни-члени Євросоюзу.