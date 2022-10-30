Росіяни обстріли промзону Енергодару — частина міста залишилася без світла

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

Російські окупанти в неділю вранці обстріляли промзону тимчасово окупованого Енергодару в Запорізькій області і влучили в одну з підстанцій. Більша частина міста знеструмлена.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз внаслідок обстрілу рашистами промислової зони більша частина міста залишилися без світла», — написав він.

Орлов додав, що, попередньо, окупанти влучили в одну з підстанцій.

«Чекаємо на оновлення інформації щодо масштабів пошкодження та відновлення електропостачання», — зазначив він.