Росіяни обстріли промзону Енергодару — частина міста залишилася без світла
- Автор:
- Софія Телішевська
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ДП «НАЕК «Енергоатом»
Російські окупанти в неділю вранці обстріляли промзону тимчасово окупованого Енергодару в Запорізькій області і влучили в одну з підстанцій. Більша частина міста знеструмлена.
Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.
«Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз внаслідок обстрілу рашистами промислової зони більша частина міста залишилися без світла», — написав він.
Орлов додав, що, попередньо, окупанти влучили в одну з підстанцій.
«Чекаємо на оновлення інформації щодо масштабів пошкодження та відновлення електропостачання», — зазначив він.
- Від 4 березня Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС Енергодар перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.