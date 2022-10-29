Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку безпілотників, один з кораблів отримав пошкодження

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Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку безпілотників на місто.

Про неї повідомив «губернатор» Севастополя михайло развозжаєв.

«Із 04:30 ранку протягом кількох годин різні системи ППО в Севастополі відбивали атаки безпілотників. Усі БпЛА збили», — стверджує развозжаєв.

Через атаку в Севастополі тимчасово перекрили рейд у Севастопольській бухті — рух поромів і катерів там зупинили. Зранку развозжаєв заявляв, що відбувається атака дронів на чорноморський флот росії.

Пізніше міноборони росії звинуватило в атаці Україну. Там зазначили, що під час атаки українці застосували девʼять наземних і сім морських безпілотних апаратів. Пошкодження отримав морський тральщик «Иван Голубец».