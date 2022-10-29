«Серіал закінчився». Опубліковані супутникові знімки аеродрому Чорнобаївки

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Defence Express

Видання Defence Express опублікувало супутникові знімки компанії SatelLogic, зроблені 27 жовтня над аеродромом Чорнобаївки (Херсонська область). Вони свідчать про те, що російські війська вивели звідти всю техніку.

На знімках видно покинуті окопи для техніки, якими переритий аеродром. Обʼєкт був важливим командним пунктом угруповання армії рф, а також багатьох формувань і зʼєднань, зокрема 22 армійського корпусу, 7 десантно-штурмової дивізії, 127 окремої бригади розвідки та 20 мотострілецької дивізії.

Defence Express

Defence Express

Defence Express

Defence Express

«Водночас мотиви виходу армії рф з Чорнобаївки цілком очевидні, від неї до лінії зіткнення залишилось близько 20 кілометрів, що робить її прифронтовою зоною», — пояснює видання.