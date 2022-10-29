Окупанти втратили у війні з Україною понад 70 тисяч військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати окупантів у війні з Україною станом на 29 жовтня:
- 70 250 військових ліквідовано (+550 за добу)
- 2 659 танків (+19);
- 5 401 бойова броньована машина(+23);
- 1 708 артилерійських систем (+9);
- 380 реактивних систем залпового вогню (+1);
- 195 засобів ППО (+3);
- 273 літаки (+1);
- 252 гелікоптери (+1);
- 1 406 безпілотників (+5);
- 351 крилата ракета;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 107 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+19);
- 152 одиниці спеціальної техніки (+1).