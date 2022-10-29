Генштаб: У районі Майорська ЗСУ знищили 300 окупантів, які готувалися до нападу

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У районі Майорська, що на Донеччині, українські військові знищили майже 300 окупантів, які готувались до нападу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Унаслідок точкових ударів підрозділів Сил оборони України в районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено приблизно 300 окупантів, які готувались до чергового нападу», — йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Крім того, майже 60 легкопоранених наступного дня доставили до медичних закладів Горлівки. У Червонопопівці Луганської області знищено до 20 військових противника, а приблизно 30 окупантів отримали поранення різного ступеня важкості.