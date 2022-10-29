Генштаб: У районі Майорська ЗСУ знищили 300 окупантів, які готувалися до нападу
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- Олег Панфілович
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
У районі Майорська, що на Донеччині, українські військові знищили майже 300 окупантів, які готувались до нападу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
«Унаслідок точкових ударів підрозділів Сил оборони України в районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено приблизно 300 окупантів, які готувались до чергового нападу», — йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
Крім того, майже 60 легкопоранених наступного дня доставили до медичних закладів Горлівки. У Червонопопівці Луганської області знищено до 20 військових противника, а приблизно 30 окупантів отримали поранення різного ступеня важкості.
- За добу 27 жовтня окупанти втратили вбитими ще приблизно 480 військових, девʼять танків, 14 броньованих машин і 10 одиниць автотехніки, вісім артилерійських систем, одну одиницю спецтехніки, три безпілотники, штурмовик Су-25 і два гелікоптери Ка-52.