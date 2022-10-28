Спецоперація рф у Молдові й настрої мешканців Миколаєва. Що провідні видання світу писали про війну в Україні 28 жовтня

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Про спецоперацію фсб рф у Молдові пише The Washington Post в ексклюзивному матеріалі. Набір секретних матеріалів, виявлених українською розвідкою, ілюструє спроби кремля підірвати прозахідний уряд Молдови, пише видання. Ці документи та свідчення демонструють, що фсб витратила десятки мільйонів доларів на просування переорієнтації країни на росію. Ключовим проросійським політиком Молдови є Ілан Шор, який наразі перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Шор контролює два основних проросійських телеканали Молдови, політика консультують політтехнологи кремля. Партія Шора ― популістська, а сам він заперечує будь-які звʼязки з росією. Західні чиновники непокояться, що через провали в Україні росія може спробувати посилити вплив у Молдові в надії на успіх бодай там. Цим зусиллям рф сприяє енергетична криза, спровокована атаками росії на енергетичну інфраструктуру в Україні, а також скорочення поставок електроенергії з окупованого Придністровʼя. Видання детально описує схеми, які росія використовувала в Молдові, та її плани повернути свій вплив після поразки на президентських виборах 2020 року проросійського кандидата Ігоря Додона.

The New York Times пише про те, як мешканці Миколаєва реагують на складнощі, спричинені російськими атаками. Через постійні обстріли місто має серйозні проблеми з водопостачанням та електроенергією. Деякі жителі вважають, що для відновлення критичної інфраструктури влада робить замало ― наприклад, із кранів у місцевих оселях зараз тече помаранчева солона вода. А все тому, що у квітні росія підірвала водогін із Дніпра до Миколаєва, через що міська влада була змушена брати воду з солонуватого лиману неподалік від міста. Прісну воду люди носять із цистерн та колодязів, що перетворило місто «на середньовічне». Це свідома тактика росіян, ідеться в матеріалі. Вони атакують цивільні обʼєкти, щоб посіяти страждання й розкол серед українців. У підсумку путін розраховує на обурення місцевих діями своєї влади, навіть якщо люди й розумітимуть, що провина лежить на росії. Відповідно до заяв президента Зеленського, наразі третина електроенергетичної інфраструктури України пошкоджена, однак багато українців мають наміри бути стійкими і не здаватися ворогу. Одна із мешканок Миколаєва, вихователька дитсадочка Наталя каже, що готова жити так, як зараз, скільки буде потрібно (до перемоги). Інша жінка ― Галина, яка розводить собак, збирає дощову воду у відра на подвірʼї та повторює думку Наталі, що краще жити в темряві й холоді, аніж у росії.

Про уроки української війни для Тайваню та союзників в есеї на War on the Rocks пише Майкл Спіртас, експерт дослідницького центру RAND Corp. З одного боку, провали рф в Україні можуть здатися обнадійливими для Тайваню. Однак, вважає Спіртас, Китай уважно стежить за розвитком подій в Україні, щоб не припуститися подібних помилок. США також мають зважати на це та інвестувати у зміцнення своїх потужностей вже зараз, вважає експерт. Основні висновки війни в Україні, які можна застосувати до Тайваню, стосуються як стратегії і тактики ведення війни, так і використання інформації як зброї. Наразі США витратили на допомогу Україні, за різними оцінками, від $17 мільярдів до $25 мільярдів, тому потрібно вже зараз резервувати масштабні ресурси і для Тайваню. Також було б доречно почати накопичувати оборонні ресурси на острові до можливого початку китайського вторгнення, пише Спіртас. Сам Тайвань також надихається ЗСУ і почав вживати заходів, щоб підготувати населення до участі в цивільному опорі. Зокрема, йдеться в есеї, у країні стартувала програма навчання первинної допомоги, самооборони та евакуації. Водночас, воєнні спроможності Китаю значно відрізняються від російських: Китай має сучасну зброю та, ймовірно, менш централізовану систему прийняття рішень у збройних силах.

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