Уряд зафіксував ціну на електроенергію до кінця опалювального сезону

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Lukas Bato / Unsplash

Ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону — до 31 березня 2023 року. Про це 28 жовтня повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Фіксований тариф становить:

для індивідуальних побутових споживачів — 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць;

1,68 грн/кВт год — понад 250 кВт год на місяць;

1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання — для колективних побутових споживачів, гуртожитків, дач, гаражів, для релігійних організацій. Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей (котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, сходів і номерних знаків).