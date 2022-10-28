Уряд зафіксував ціну на електроенергію до кінця опалювального сезону
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Lukas Bato / Unsplash
Ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону — до 31 березня 2023 року. Про це 28 жовтня повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Фіксований тариф становить:
- для індивідуальних побутових споживачів — 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць;
- 1,68 грн/кВт год — понад 250 кВт год на місяць;
- 1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання — для колективних побутових споживачів, гуртожитків, дач, гаражів, для релігійних організацій. Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей (котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, сходів і номерних знаків).
- Уночі 27 жовтня рф знову атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури. З ладу вийшли кілька критично важливих обʼєктів, через що в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія «Укренерго» вимушена була запровадити безпрецедентні екстрені обмеження електропостачання. З наступного тижня графіки відключення світла стануть плановими, а не аварійними.