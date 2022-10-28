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Уряд зафіксував ціну на електроенергію до кінця опалювального сезону

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Lukas Bato / Unsplash

Ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону — до 31 березня 2023 року. Про це 28 жовтня повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Фіксований тариф становить: