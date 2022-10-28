Тайвань звернувся до Китаю по допомогу у лікуванні старого панди. У нього некроз мозку

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Тайвань звернувся до китайських ветеринарних експертів з проханням допомогти вилікувати важкохворого самця панди на імʼя Туан Туан.

Про це повідомляє Global Times.

18-річній гігантській панді стає все гірше, нещодавно у нього підтвердили некроз мозку. Активність тварини продовжує знижуватись, а час відпочинку значно збільшується. Також панда погано їсть, має слабкість у задніх кінцівках і дивну ходу. Наразі експерти почали вводити ліки та інфузію відповідно до симптомів, щоб полегшити біль та дискомфорт, а також годувати тварину харчовими добавками.

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31 серпня у Туан Туана стався перший напад, схожий на епілептичний. Після цього зоопарк негайно провів діагностику та лікування, апетит і активність панди відновилися. Однак 15 жовтня знову зʼявилися симптоми.

Туан Туана та його партнерку Юань Юань Тайваню подарував Китай у 2008 році у період теплих відносин між сусідами, їхні імена разом означають «воззʼєднання», і, ймовірно, це посилання на прагнення Пекіну знову поглинути Тайвань. У 2013 та 2020 році у Туан Туана та Юань Юань народилися діти. Середня тривалість життя панд у дикій природі становить від 14 до 20 років, але в неволі вони можуть жити значно довше. Туан Туану 1 вересня виповнилося 18 років.