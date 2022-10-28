Телескоп «Хаббл» сфотографував космічний «танець» двох галактик

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ESA / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» зробив знімок двох галактик, які поступово деформують одна одну силами тяжіння.

Про це пише портал Space.com.

Ці галактики мають імена — ESO 364-65 та ESO 364-66, а також спільну назву — Arp-Madore 608-333.

ESA / NASA

Коли ці галактики остаточно зіткнуться, вони можуть утворити єдину еліптичну галактику. Також їхнє злиття запустить утворення зірок, яке, імовірно, відбуватиметься настільки швидко, що зможе вичерпати з новоутвореної галактики матеріал для майбутніх зірок.