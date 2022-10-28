НАБУ повідомила про підозру ексголові Державної прикордонної служби через махінації з нерухомістю

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Українська правда

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру колишньому голові Державної прикордонної служби України.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підозри у зловживанні владою та службовим становищем отримали колишній голова Державної прикордонної служби України, начальник Першого окремого відділу капітального будівництва прикордонної служби, а також директор товариства-забудовника.

За даними джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, мова йде про Петра Олександровича Цигикала, Бігуна О. М. та Романенка О. В.

У першому півріччі 2019 року товариство-забудовник відповідно до укладених договорів мало передати Держприкордонслужбі 66 квартир у Львові, щоб туди заселилися прикордонники та їхні родини. Однак забудовник продав ці квартири. Щоб приховати злочин, директор товариства вступив у змову з представниками Держприкордонслужби та зробив «заміну» житла.

У результаті прикордонники отримали 53 квартири у одному з районів Львівської області. Квартири виявилися на 10,68 мільйона гривень дешевші за нерухомість у Львові.

Посадовці Держприкордонслужби та директор забудовника отримали підозри за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть у суді, їм загрожує до 6 років позбавлення волі.