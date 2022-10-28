У Стамбулі за запитом росії затримали кримськотатарську журналістку

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Facebook / İsmail Cəlilov

В аеропорту Стамбулу за запитом росії до Інтерполу затримали кримськотатарську журналістку Гульсум Халілову.

Про це у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Учора вночі в аеропорту Стамбулу, після прильоту з Хорватії була затримана за російським запитом в Інтерполі відома кримськотатарська журналістка, яка працює на телеканалі АТR, Гульсум Халілова», — написав Чубаров.

За його словами, Халілову вже звільнили, їй дозволили вʼїхати на територію Туреччини. Чубаров зауважив, що журналістку затримали відповідно до сфальшованих росією матеріалів.

Чубаров закликав держави-члени Інтерполу негайно позбавити росію членства в цій організації. «Це справді ганьба для всіх цивілізованих держав, коли вони миряться з тим, що терористична держава росія все ще є членом Інтерполу, а вони, цивілізовані держави, виконують запити держави-терориста», — наголосив голова Меджлісу.