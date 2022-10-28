Нацбанк прогнозує щорічне зростання цін на пальне на 20%

Новини

Фото УНІАН

Національний банк прогнозує, що пальне в Україні щороку дорожчуватиме на 20%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Загалом зростання цін на пальне в Україні суттєво сповільнювалося (до 66,2% у вересні), хоча їхній рівень стабілізувався на високому рівні.

Нацбанк пояснив, що збільшення витрат, спричинене війною, і дорогі енергоносії залишатимуться вагомими чинниками прискорення інфляції, зокрема продовольчої. Також у Нацбанку додали, що подорожчання енергоносіїв залишається одним з ключових чинників зростання собівартості енергоємних товарів.

«Це підтверджується посиленням впливу чинника «ціни на енергоносії» на формування підприємствами майбутніх цін. Вищими темпами зростали ціни на хліб, оброблені молочні продукти та ковбасні вироби. Також під впливом цього чинника та очікувань щодо скорочення виробництва швидше зростали ціни на цукор.