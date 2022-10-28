Російські військові пошкодили один з найбільших у світі радіотелескопів

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Російські окупанти пошкодили один з найбільших у світі радіотелескопів, який був у дослідній обсерваторії в Чугуївському районі (Харківська область).

Про це повідомляє Національна поліція.

Територія радіотелескопа займає понад 100 га. Військові жили кілька місяців в обсерваторії до деокупації та рили на її території окопи. Вони пошкодили обладнання та зруйнували будівлю, яка, найімовірніше, уже не підлягає відновленню. Після себе окупанти лишили чимало боєприпасів і залишків від них.