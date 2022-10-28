За день-два ДТЕК оприлюднить нові графіки відключення світла в Києві. Вони будуть триваліші, ніж раніше

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Pixabay / Alberto Sanchez

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону повідомив, що відключення киян від світла за новими графіками будуть більш тривалими, ніж раніше.

«Я думаю, за день-два ми зможемо видати й показати графіки. Вони не будуть приємними, тому що кількість годин, протягом яких потрібно залишатися без світла, має бути збільшена. Буде по-різному: пʼять-шість годин будуть обмеження», — сказав він.

За його словами, енергетична система Києва не має стовідсоткової автоматизації, тому неможливо зробити відключення частішими, але коротшими. Сахарук пояснив, що багато будинків бригади вимикають вручну і вони не можуть щодня по колу обʼїжджати «триста адрес».

Поки відключення тривають, «Бабель» нагадує, як раціонально використовувати електроенергію.