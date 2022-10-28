За день-два ДТЕК оприлюднить нові графіки відключення світла в Києві. Вони будуть триваліші, ніж раніше
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay / Alberto Sanchez
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону повідомив, що відключення киян від світла за новими графіками будуть більш тривалими, ніж раніше.
«Я думаю, за день-два ми зможемо видати й показати графіки. Вони не будуть приємними, тому що кількість годин, протягом яких потрібно залишатися без світла, має бути збільшена. Буде по-різному: пʼять-шість годин будуть обмеження», — сказав він.
За його словами, енергетична система Києва не має стовідсоткової автоматизації, тому неможливо зробити відключення частішими, але коротшими. Сахарук пояснив, що багато будинків бригади вимикають вручну і вони не можуть щодня по колу обʼїжджати «триста адрес».
Поки відключення тривають, «Бабель» нагадує, як раціонально використовувати електроенергію.
- Уночі 27 жовтня рф знову атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури. Тоді з ладу вийшли кілька критично важливих обʼєктів, через що в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вимушена була запровадити безпрецедентні екстрені обмеження електропостачання.