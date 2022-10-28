У Київській області скасували екстрені відключення світла. У КМДА кажуть, що Києва це не стосується

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Viktor Talashuk / Unsplash

НЕК «Укренерго» скасувала екстрені відключення світла в Київській області, що були запроваджені 27 жовтня, і ДТЕК повернув світло всім споживачам у Києві та області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

«Ситуація в енергосистемі напружена. Просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті та споживати електроенергію помірно — вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку із 06:00 до 11:00 та ввечері із 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів», — зазначили в компанії.

У ДТЕК наголосили, що найближчими днями зберігається висока можливість застосування більш жорстких і тривалих відключень електропостачання.

Водночас у КМДА заявили, що у столиці продовжуються екстрені відключення світла. Там послалися на розпорядження «Укренерго». У Києві світло почали відключати порайонно із 08:25.