Чому ця війна не схожа на Другу світову і що світ знає про «брудні бомби». Провідні видання світу про російське вторгнення 27 жовтня

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The New York Times пише, що війна в Україні може прискорити перехід до чистої енергетики, а не сповільнити його, як писала частина аналітиків. Спричинена російським вторгненням в Україну і енергетичним шантажем рф криза, як очікується, спричинить сплеск переходу до чистих технологій ― енергії вітру, сонця, та відмови від бензинових двигунів на користь електрокарів. Міжнародне енергетичне агентство World Energy Outlook опублікувало 524-сторінковий прогноз світових енергетичних тенденцій до 2050 року, в якому йдеться, що світ досягне максимуму світового попиту на викопне паливо вже найближчим часом. До кінця ж десятиліття попит на викопні вугілля й газ досягне плато, а далі зменшуватиметься. Інвестиції ж у чисту енергетику виростуть майже вдвічі. Водночас, для уникнення наслідків глобального потепління темпи переходу на чисту енергію лишаються недостатніми. Після початку повномасштабної війни в Україні частина аналітиків очікувала значно більшого приросту викидів вуглекислого газу від викопного палива, повʼязаного із зростанням споживання вугілля замість російського газу. Фактично ж перехід до зелених технологій та високі ціни на енергоносії збільшили цьогорічний рівень викидів лише на один відсоток. Звіт прогнозує, що найбільше від змін на енергетичному ринку постраждає росія ― хоча вона сама ці зміни й спричинила. Оскільки обсяги експорту нею викопного палива можуть уже ніколи не повернутися на довоєнний рівень.

Професор міжнародних відносин та безпеки Крістоф Блют пише у The Conversation про «брудні бомби» ― зброю, яку путін називає загрозою з боку України. 23 жовтня сергій шойгу обдзвонив міністрів оборони Британії, Франції та Туреччини з «попередженням», що Україна нібито планує використати «брудну бомбу». Цей термін, пише Блют, використовується для позначення звичайної вибухівки з домішками радіоактивних матеріалів на кшталт урану чи цезію-137. Втім, іще в березні 2022 року посол росії в ООН заявляв, що росія виявила докази існування українських «секретних біолабораторій», фінансованих США. Реальність цього не підтвердила. Що ж стосується «брудних бомб», то раніше їх ніколи не використовували, а увага до цього терміна існує через зусилля терористичних організацій, які не мають доступу до атомних технологій. Блют цитує дослідження 2020 року, в якому йшлося про ймовірну шкоду від «брудних бомб». Автори дійшли висновку, що від самого вибуху такої бомби може загинути більше людей, ніж від радіації, що свідчить про перебільшення можливої шкоди останньої. Оскільки росія назвала два обʼєкти, де нібито ведеться робота над створенням таких бомб ― Інститут ядерної фізики в Києві та Східний гірничозбагачувальний комбінат ― то можна припустити загрозу нападу на ці обʼєкти з боку рф. Їхнє ушкодження може призвести до викидів радіації, вважає Блют.

Дослідник Анатоль Лівен в есеї на Foreign Policy пише, що Захід дарма порівнює російське вторгнення з Другою світовою війною. Лівен вважає, що американський істеблішмент часто посилається на Другу світову війну як на приклад екзистенційної боротьби добра та зла, щоб виправдати плани США. Америка використовувала цю тактику «від Вʼєтнаму до Іраку», йдеться в есеї. Друга світова війна є зручним прикладом, адже більшість інших війн були набагато складніші з моральної точки зору та не закінчувалися повною перемогою однієї зі сторін. Що стосується нинішньої війни в Україні, то доречніше провести аналогію з Першою світовою війною, вважає автор. Під час неї загинули понад 20 мільйонів людей, половина з яких були цивільними, а її наслідки призвели до революції в росії та розпаду Австро-Угорської імперії. Сьогодні здається, що насправді та війна стала наслідком неправильної оцінки тогочасними політиками інтересів своїх країн. Хоча вважається, що основний моральний тягар за початок Першої світової лежить на Німеччині, саме російська підтримка Сербії призвела до вбивства ерцгерцога Франца Фердинанда. Сьогодні, пише Лівен, світ покладає основну відповідальність за вторгнення росії в Україну на російський уряд, та цікаво, як історики майбутнього оцінять роль США і НАТО у створенні «загрози інтересам росії». Лівен також закликає обережніше повʼязувати воєнні злочини рф в Україні з «культурними особливостями росіян», адже західні нації також вчиняли подібні звірства у минулому. Автор торкається питання Криму, і його співрозмовники з числа офіційних осіб рф говорять, що спроба повернути територію півострова Україні може обернутися використанням ядерної зброї ― як це б зробили США, щоб захистити Гаваї чи Перл-Харбор. Це може стати кінцем цивілізації, а це зовсім не той результат, якого варто прагнути. Лівен підсумовує, що, на його думку, Україна вже здобула перемогу та забезпечила собі незалежність та право спробувати приєднатися до Заходу, а тому адміністрації Байдена слід бути обережною з подальшою підтримкою України «до повної перемоги».

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