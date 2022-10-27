Астронавт Скотт Келлі став амбасадором платформи United24. Він подарував швидку і буде збирати на них гроші

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Американський астронавт Скотт Келлі став амбасадором платформи United24, яку створили для відновлення України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Скот Келлі буде допомагати напрямку «Медична допомога» збирати кошти на швидкі класу С. Таких машин лікарі потребують декілька сотень. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Скотт Келлі вже подарував Україні машину швидкої допомоги.

Келлі — колишній капітан ВМС США. Він здійснив чотири космічних польоти, а також встановив декілька рекордів: з сумарного перебування у космосі протягом 520 днів, 10 годин і 33 хвилин і безперервного перебування на орбіті — 340 днів поспіль.