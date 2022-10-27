Молдова домовилися з Болгарією про перекачку газу. Це створить альтернативу поставкам із росії

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Молдова підписала контракт із Болгарією про транзит газу. Це відкриє для неї доступ до закупівлі газу з терміналів у Греції та Туреччини.

Про це пише молдовське видання Ziarul de garda.

Угоду підписали очільники молдовської та болгарської енергетичних компаній. На урочистостях були також присутні президент Молдови Майя Санду та президент Болгарії Румен Радев, який перебуває з візитом у Кишиневі.

«Ця війна завдала величезної економічної та соціальної шкоди всьому європейському континенту, і громадяни Молдови, очевидно, відчувають її наслідки найсильніше. Ми переживаємо найважчу енергетичну кризу з часів незалежності, і немає сумнівів, що енергоресурси використовуються як зброя для підриву нашої держави та нашої досі тендітної демократії», — зазначила Санду.

Президент Болгарії підкреслив, що між Болгарією та Румунією щорічно транспортується 3 млрд кубометрів газу. Таким чином, Молдова зможе купувати газ у грецьких та турецьких терміналах і транспортувати його через Болгарію і Румунію. Наразі Молдова фактично на 100% залежить від російського газу. До того ж росіяни дають газ окупованому Придністровʼю безкоштовно, а борг за нього вішають на молдовський уряд.