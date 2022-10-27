Bihus.Іnfo: Заступник глави ОП Кирило Тимошенко їздить на позашляховику, який передали Україні для гуманітарних цілей

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УНІАН

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль машину, яку американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, яке оприлюднили 27 жовтня.

Журналісти помітили на відео з Тимошенком позашляховик Chevrolet Tahoe. Авто почало зʼявлятися на його відео навесні — тоді американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади і передала Україні 50 нових Chevrolet Tahoe, які мали б використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей з зони бойових дій.

Авто передали Міністерству інфраструктури України. Bihus.Info зазначає, що далі машини розподілили між установами і щонайменше один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами, яке, в свою чергу, опікується Офісом президента України.

«Дивіться, я дійсно їжджу на Шевроле Тахо, це автомобіль Державного управління справами, це не моя особиста автівка чи ще когось. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автівками і Офіс президента», — прокоментував Тимошенко у розмові з Bihus.Info.

За його словами, більш як 100 автомобілів, які вже перебувають на балансі автобази Державного управління справами, недостатньо, тож передане General Motors авто було їм потрібне.

«На ньому вже наїздили близько 40 000 кілометрів, їжджу разом зі співробітниками Офісу, регіонального департаменту, тому що ми намагаємося якомога швидше їхати на деокуповані території, щоб проконтролювати що там відбувається. [...] Ці Шевроле Тахо неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка», — заявив Тимошенко.

Проблеми в тому, що авто, яке Україна просила у General Motors для одних цілей, використовується зовсім для інших на фоні суттєвого дефіциту транспортних засобів у військових, Тимошенко, за його ж словами, не бачить.