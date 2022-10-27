ДБР оголосило підозру прокурору з Кіровоградщини. Він вимагав хабар за допомогою екстрасенса

Новини

ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з керівників прокурори Кіровоградської області.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Прокурор вимагав хабар за оформлення групи інвалідності у досить незвичний спосіб.

Слідство встановило, що місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька. Чоловіка цікавило, варто робити батьку операцію чи правильніше буде оформити інвалідність. Екстрасенс у відповідь надала контакт знайомого прокурора. Посадовець натякнув, що процедура оформлення інвалідності довготривала, треба вирішувати питання з головою комісії в іншій області за $7,5 тисячі.

Підозрюваного затримали на гарячому — він отримав гроші поблизу місця роботи нібито для передачі голові комісії медико-соціальної експертизи.

ДБР

Якщо провину доведуть, прокурору загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.