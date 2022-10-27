Зеленський: Україна попросила в Італії систему протиповітряної оборони SAMP-T

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Уряд України подав запит до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T.

Про це він заявив в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

«Системи протиповітряної оборони. На сьогодні це для нас найбільший пріоритет. Ви знаєте, чому. Тому що ми хочемо, щоб наші люди повернулися додому з-за кордону, щоб їхні діти мали змогу піти до школи, до університету тощо. Але без безпеки, без ППО ми не можемо це забезпечити. Дуже небагато країн виробляють ППО – не лише мають, а й виробляють. Італія разом з Францією та Німеччиною виробляє комплекси SAMP-T. І ми їх потребуємо», — зазначив Зеленський. Він розповів, що вже інформував італійський уряд про такі потреби.

Президент додав, що Україна та Італія розвивають новий рівень стосунків. «Це відбувалося впродовж урядування Маріо Драгі. Це стало можливим завдяки йому та італійському суспільству. Ми побудували дуже сильні, міцні стосунки. І я не хочу їх зруйнувати. І я сказав це Джорджі, вона відповіла: «Так, звичайно. Я дійсно підтримую вас і хочу мати відносини на такому ж високому рівні, який був. І теж не хочу їх руйнувати», — підкреслив президент.

Зенітно-ракетний комплекс SAMP-T виготовляється французько-італійською компанією Eurosam. Його ключовими компонентами є ракета Aster 30 та багатофункціональний радар Arabel. Дальність виявлення цілей становить до 80 км. ЗРК має мінімальний час реакції і високий темп стрільби (вісім ракет можуть бути запущені за 10 секунд).