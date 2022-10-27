Президент утворив 20 військових адміністрацій в Херсонській області

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення 20 військових адміністрацій в населених пунктах Херсонської області.

Відповідний указ № 738/2022 оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з указом, у Бериславському районі Херсонської області утворили Бериславську міську військову адміністрацію; Великоолександрівську, Високопільську і Нововоронцовську селищні військові адміністрації та Кочубеївську, Новоолександрівську, Новорайську і Тягинську сільські військові адміністрації.

У Херсонському районі утворено Дарʼївську та Чорнобаївську сільські військові адміністрації.

У Каховському районі Херсонської області — Таврійську міську військову адміністрацію, Любимівську та Чаплинську селищні військові адміністрації, Костянтинівську і Рубанівську сільські військові адміністрації.

У Скадовському районі — Каланчацьку та Лазурненську селищні військові адміністрації, а також Чулаківську сільську військову адміністрацію.

У Генічеському районі — Іванівську та Нижньосірогозьку селищні військові адміністрації.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.