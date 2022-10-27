Підрив ЗАЕС і тактика «випаленої землі». У Генштабі спрогнозували «непрості рішення» командувача військ росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
У Генштабі не виключають можливість терору з боку російських військ у разі відступу або вигнання з правого берега Херсонської області.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.
Раніше командувач російських військ у війні проти України генерал сергій суровікін казав, що подальші дії щодо Херсону будуть залежати від «непростої військово-тактичної ситуації», і не виключив ухвалення «непростих рішень».
Генштаб вважає найбільш імовірними сценаріями в разі відступу росіян серії терактів із підривом житлових масивів, застосування тактики «випаленої землі» та повне знищення критичної інфраструктури, а також спроби підірвати Каховську ГЕС і Запорізьку атомну станцію, щоб спровокувати техногенну катастрофу та зупинити наступ ЗСУ.
- 27 жовтня представник окупаційної влади захопленої Херсонської області стремоусов заявив, що на лівий берег Дніпра перенесли всі російські «адміністрації». Окупанти кажуть, що загалом вивезли понад 70 тисяч людей. Населення, яке залишилось, залякують бомбардуваннями з боку ЗСУ і підривом дамби Каховської ГЕС.
- Водночас керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що російські війська готують Херсон до вуличних боїв. До міста прибувають «мобіки» — окупаційні війська з міста не тікають, проте командування армії рф готує росіян до того, що вони втратять Херсон.