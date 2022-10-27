Підрив ЗАЕС і тактика «випаленої землі». У Генштабі спрогнозували «непрості рішення» командувача військ росії

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У Генштабі не виключають можливість терору з боку російських військ у разі відступу або вигнання з правого берега Херсонської області.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Раніше командувач російських військ у війні проти України генерал сергій суровікін казав, що подальші дії щодо Херсону будуть залежати від «непростої військово-тактичної ситуації», і не виключив ухвалення «непростих рішень».

Генштаб вважає найбільш імовірними сценаріями в разі відступу росіян серії терактів із підривом житлових масивів, застосування тактики «випаленої землі» та повне знищення критичної інфраструктури, а також спроби підірвати Каховську ГЕС і Запорізьку атомну станцію, щоб спровокувати техногенну катастрофу та зупинити наступ ЗСУ.