На Херсонщині ЗСУ збили ударний вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25 росіян

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Близько 08:00 підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади збив російський ударний вертоліт Ка-52, а близько 08:40 підрозділ зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ка-52 «Алігатор» — російський ударний гелікоптер вартістю $16,1 мільйона. Він має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей і живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини та координувати бойові групи.

Су-25 «Грач» — одномісний дозвуковий штурмовик вартістю приблизно $11 мільйонів. Насамперед його застосовують для атак на наземні цілі. «Грач» може виконувати роль бомбардувальника.