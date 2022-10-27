Війська росії вночі завдали ударів по Київщині. В трьох областях ЗСУ збили 19 дронів-камікадзе
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- Костя Андрейковець
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Війська росії вночі завдали ударів по Київській області.
Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що удари завдані по одній із громад області — там було кілька прильотів, які спричинили пожежу.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що росіяни вночі запустили понад два десятки дронів-камікадзе Shahed-136. Збити вдалося 19 дронів, які атакували Одеську, Миколаївську та Вінницьку області.
Крім цього, на сході зенітники збили керовану авіаційну ракету Х-59.